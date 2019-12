Alexis Santos bate recorde nacional dos 100 estilos em piscina curta

O nadador português Alexis Santos bateu este sábado o recorde nacional dos 100 metros estilos em piscina curta, apesar de ter falhado a qualificação para a final nos Europeus, que decorrem em Glasgow, na Escócia.

O atleta do Sporting nadou a distância em 52,73 segundos, superando por 18 centésimos o anterior máximo, que pertencia a Carlos Cruchinho, fixado em 52,91 segundos, em Hangzhou, na China, em 13 de dezembro de 2018.

Já sem companhia do compatriota Diogo Carvalho, eliminado nos 'quartos', em que foi apenas 24.º, Alexis Santos foi sétimo na primeira meia-final e 14.º entre todos os semifinalistas. Na sua série, o russo Sergei Fesikov (51,78 segundos) foi o vencedor.

Após o desempenho na Escócia, Alexis Santos reconheceu que poderia ter dado mais, mas fez um "balanço positivo" da competição.

"Apesar do recorde nacional, sinto que poderia fazer melhor. Não estive bem nas viragens e numa prova muito técnica, em 25 metros, faz toda a diferença. Ainda assim, faço um balanço positivo nesta minha participação: dois recordes pessoais um recorde nacional, uma final. Claro que esperava mais, mas, em ano olímpico, o nível está muito elevado", analisou.

Os outros cinco nadadores lusos que entraram em ação na sessão matinal ficaram-se pelas eliminatórias, entre eles Victoria Kaminskaya, que foi 13.ª nos 200 metros estilos, prova sem meias-finais e com final direta para as oito primeiras.

Kaminskaya ficou a um escasso centésimo de segundo do seu recorde nacional, ao nadar em 2.12,09 segundos, contra os 2.12,08 conseguidos em 16 de dezembro de 2017, em Copenhaga.

Na mesma prova, Raquel Pereira foi 26.ª, com 2.15,37 minutos, superando o seu tempo de entrada (2.17,87).

Ana Catarina Monteiro foi 25.ª nos 100 metros mariposa, com 59,27 segundos, Miguel Nascimento 30.º nos 100 metros livres, com 48,12 segundos, e Diana Durães 31.ª nos 200 metros livres, com 2.00,22.