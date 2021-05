Alexis Santos em 16.º nos 50 metros costas dos Europeus de natação em Budapeste

O português Alexis Santos foi esta segunda-feira oitavo e último na sua série das semifinais da prova de 50 metros costas dos Europeus de natação, que decorrem em Budapeste, ao nadar em 25,40 segundos.

Alexis Santos, que nas eliminatórias da manhã tinha batido o recorde nacional, ao cumprir a distância em 25,28 segundos, marca que lhe valeu ainda a presença nestas semifinais, foi um pouco mais lento e acabou por registar o 16.º tempo das duas séries.

O nadador do Sporting foi o único português a superar esta segunda-feira as eliminatórias, tendo na disciplina de 50 metros costas também competido Francisco Santos, que foi quarto na terceira série, com o tempo de 25,91 segundos, longe dos 25,28 registados pelos últimos apurados.

Nos 100 metros mariposa, Ana Catarina Monteiro foi quarta classificada na terceira série, com o tempo de 1.00,83 minutos, tendo o último tempo de apuramento se cifrado nos 59,39 segundos.

Francisco Robalo Quintas foi oitavo na quarta série de apuramento dos 100 metros bruços, registando o tempo de 1.01,87 minutos, tendo o último apurado seguido em frente com o tempo de 1.00,23.

Também fora do apuramento para os 800 metros livres ficou Diana Durães, sexta na segunda série com 8.44,81 minutos, quase mais oito segundos do que o último tempo (8.36,92).

A equipa portuguesa de 4x100 metros livres, composta por Miguel Nascimento, Diogo Carvalho, Alexis Santos e Francisco Rogério Santos, foi nona na terceira série de apuramento, com o tempo de 3.28,52 minutos, a quase 13 segundos do último tempo de apuramento.

Portugal está representado por 16 nadadores nos Campeonatos da Europa, a decorrer até ao próximo domingo, com a ambição de chegar às finais e de conseguir aumentar as cinco presenças já asseguradas nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.