Alexis Santos: «Nacional de Clubes será a minha última competição»

O nadador olímpico Alexis Santos, de 31 anos, anunciou esta terça-feira que vai terminar a longa carreira este fim de semana, nos Nacionais de Clubes no Jamor."Queridos amigos, chegou a hora de me despedir das piscinas! Depois de quase 30 anos de natação, nos próximos dias 6 e 7 de abril o Sporting vai lutar pelo 10.º título de Campeão Nacional de Clubes consecutivo, naquela que será a minha última competição. Aproveito para agradecer o apoio que recebi ao longo da minha carreira e convido-vos a aparecer no Jamor para assistir à minha despedida na prova mais emocionante do calendário nacional!", escreveu o atleta do Sporting nas redes sociais.Entre muitos feitos durante a carreira, destaque para a medalha de bronze nos 200 metros estilos nos Europeus de Londres em 2016, na altura apenas o segundo português a de sempre a subir ao pódio Europeus de piscina longa, depois da prata de Alexandre Yokochi nos 200 metros bruços em Sófia'1985.