Algés e Dafundo bate recorde nacional absoluto nos 4x50 metros estilos

A equipa feminina do Algés e Dafundo bateu este sábado o recorde nacional absoluto na estafeta de 4x50 metros estilos, que durava há nove anos, nos Nacionais que decorrem no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.





O quarteto, formado por Rafaela Azevedo, Raquel Pereira, Rita Frischknecht e Ana Sousa, fez o tempo de 1.56,39 minutos, superando o registo de 1.56,50, feito pelo FC Porto, em 10 de abril de 2010, em Coimbra.Este foi o segundo recorde nacional absoluto na terceira jornada dos Nacionais absolutos e de juvenis, após o de Ana Rodrigues nos 50 metros livres.