Ana Catarina Monteiro e estafeta feminina vencem provas do Open de Loulé

Ana Catarina Monteiro, nos 200 metros mariposa, e a estafeta feminina de 200 metros livres, venceram esta sexta-feira as respetivas provas do Open de Loulé de natação, no regresso da competição, depois da suspensão devido à pandemia de covid-19.

Nos 200 mariposa, Ana Catarina Monteiro impôs-se em 2.10,85 minutos, às espanholas Catalina Lorente e Paula Sanchez, com 2.13,86 e 2.15,95, respetivamente.

Ana Catarina Monteiro esteve também na outra vitória da seleção lusa, na estafeta feminina dos 200 livres, juntamente com Diana Durães, Rita Frischknecht e Francisca Martins.

A seleção portuguesa concluiu a prova em 8.17,76 minutos, impondo-se às duas formações de Espanha, que registaram os tempos de 8.19,39 e 8.19,40.

Espanha dominou o primeiro dia dos três do Open algarvio, ao vencerem oito provas e um total de 20 pódios, enquanto os nadadores lusos arrebataram ainda outras cinco segundos lugares e seis terceiros. O Brasil venceu quatro competições.

As segundas posições foram obtidas por José Paulo Lopes, nos 1.500 livres (15.19,76 minutos), Gabriel Lopes, nos 50 costas (26,09 segundos) e nos 200 bruços (2.15,60 minutos), Diogo Carvalho, nos 200 mariposa (2.01,35), e Camila Rebelo, nos 50 costas (28,40).