Uma autêntica história de superação. Ana Catarina Monteiro treinou com dores, adiou a operação ao ombro, ficou a saber que não ia aos Jogos Olímpicos do Rio’2016 três semanas antes... mas soube ultrapassar os obstáculos e, dois anos depois, atravessa a melhor fase, estabelecendo dois recordes nacionais absolutos dos 200 mariposa (piscina longa e curta), destronando a ‘rainha’ Sara Oliveira.

"Trabalhei imenso para chegar aqui. Foi muito duro ficar a saber que não ia ao Rio... Sofri bastante, fui abaixo, mas foi uma coisa que acabou por me tornar mais forte psicologicamente. O grande segredo da minha carreira foi acreditar sempre, sou teimosa!", conta a Record a nadadora do Fluvial Vilacondense nascida em 1993, que ocupa o 14º posto do ranking europeu dos 200 mariposa.

"O recorde nacional era algo que já procurava há muito. A Sara Oliveira foi sempre um grande exemplo e uma referência para mim. Tive a sorte de poder nadar com ela, porque evoluí muito ao lado daquela que considero ser uma das melhores nadadoras portuguesas de sempre", observa Monteiro, que se prepara para atacar Tóquio: "Quero fazer os tempos de acesso rapidamente, para ter confiança quando a altura chegar. Mas o meu foco agora é o Europeu de Glasgow. Se melhorar o meu tempo, posso sonhar com uma final."

Autor: Diogo Jesus