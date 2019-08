A nadadora Ana Guedes, do Ginásio de Vila Real, bateu esta quinta-feira o recorde dos 50 metros mariposa, que durava desde 2011, na primeira jornada dos Nacionais Absolutos/Open de Portugal, que decorrem nas Piscinas Olímpicas do Funchal.Na final, Ana Guedes fez a marca de 27,00 segundos e melhorou o feito de Sara Oliveira (27,27), obtido em Eindhoven, na Holanda, em 7 de abril de 2011.Ana Monteiro, do Vilacondense, com 28,03 segundos, e Catarina Soares, do FC Porto, com 28,08, fecharam o pódio da prova feminina.Nota ainda para outro recorde nacional obtido hoje, mas nos juvenis B, na categoria dos 4x200 metros livres, por parte da Associação Desportiva Bairro dos Anjos (ADBA), com a marca de 08.09,89 minutos, superando o registo de 08.15,48 do Viana Natação Clube (VNC), em 04 de agosto de 2011.