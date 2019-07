Ana Monteiro, Alexis Santos e Gabriel Lopes nas meias-finais dos Mundiais

Os portugueses Ana Monteiro, nos 200 metros mariposa, Alexis Santos e Gabriel Lopes, ambos nos 200 estilos, qualificaram-se esta quarta-feira para as meias-finais das provas dos Mundiais de natação, em Gwangju, na Coreia do Sul.Ana Monteiro (Fluvial Vilacondense) superou as eliminatórias com tempo de 2.09,43 minutos, o nono entre as 33 nadadoras, que lhe valeu o segundo posto na quarta série.Também apurados para as meias-finais, que vão ser disputadas ainda hoje, ficaram Alexis Santos (Sporting) e Gabriel Lopes (Louzan) nos 200 metros estilos, com 1.59,01 e 1.59,76, respetivamente.Alexis Santos foi quarto na sexta série, com o 10.º tempo das eliminatórias, enquanto Gabriel Lopes foi sexto na quinta, alcançando o 16.º registo desta fase, entre 51 presentes.Nos 100 metros livres, Miguel Nascimento (Benfica) ficou pelas eliminatórias, com o 44.º tempo (49,98 segundos).Ana Monteiro vai disputar ainda hoje o acesso à final, às 21:10 locais (13:10 em Lisboa), pouco antes de Alexis Santos e Gabriel Lopes competirem nas meias-finais dos 200 estilos.Na quinta-feira, vão voltar a entrar em competição Gabriel Lopes, nos 200 costas, e Victoria Kaminskaya (Benfica), nos 200 bruços. Numa jornada que vai contar ainda com a estafeta de 4x200 livres feminina (Diana Durães, Victoria Kaminskaya, Tamila Holub e Ana Monteiro).