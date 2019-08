Ana Rodrigues bate recorde nacional absoluto dos 50 metros livres

A nadadora Ana Rodrigues, da Sanjoanense, bateu este sábado novo recorde nacional absoluto nos 50 metros livres, com a marca de 25,56 segundos, nos Nacionais, que decorrem no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.





O registo de Ana Rodrigues surge um ano após o anterior recorde, também conseguido pela própria, com 25,66 segundos, em Oeiras, em 28 de julho de 2018.Trata-se da terceira vitória da atleta da Sanjoanense nos Nacionais absolutos na Madeira, após os triunfos nos 50 bruços, na sexta-feira, e nos 100 bruços, na quinta-feira.