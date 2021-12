Ana Rodrigues bate recorde que durava desde 2009

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ana Rodrigues fez cair ontem um recorde nacional que durava desde 2009 e que pertencia a Diana Gomes. A nadadora da Escola Desportiva de Viana fixou um novo máximos nos 100 metros bruços, com 1:06.82 minutos (retirou 35 centésimos ao anterior registo), feitos no primeiro dia do Campeonato Nacional de Clubes da 2.ª Divisão, que decorre em Estarreja.

O V. Guimarães lidera coletivamente em masculinos e femininos, uma prova que conta com 32 clubes.