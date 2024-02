Análise ao novo recorde nacional de Diogo Ribeiro: Diferença esteve na segunda metade

Novo recorde – 51,30 (23,95 e 27,35), 16 de fevereiro de 2024

Antigo recorde – 51,45 (23,89 e 27,56), 1 de abril de 2023

Diogo Ribeiro fez esta sexta-feira o melhor tempo das meias-finais dos 100 metros mariposa, valendo-lhe o acesso à final de sábado nos Mundiais de Doha. Com 51,30 segundos, o nadador de 19 anos melhorou o seu recorde nacional, que estava fixado em 51,45 desde 1 de abril de 2023.Analisando os parciais de ambos os registos, concluiu-se que a grande melhoria na performance de Diogo Ribeiro nesta prova foi na segunda metade. Nesta sexta-feira, o nadador que treina no Centro de Alto Rendimento no Jamor sob a orientação de Alberto Silva realizou os primeiros 50 metros em 23,95 segundos (estava em 3.º lugar), uma passagem mais lenta em relação ao seu anterior melhor registo (23,89).Contudo, a parte final de Diogo Ribeiro foi mais uma vez diabólica, tendo começado a galgar posições e, com uma chegada impecável, foi o primeiro a tocar na parede, após uma parcial de 27,35. Foi aqui esteve a grande diferença, uma vez que quando bateu o recorde em abril de 2023 tinha fechado em 27,56.Com esta estratégia bem afinada, resta perceber agora se Diogo consegue melhorar ainda mais este tempo no sábado, numa prova onde os níveis de pressão estarão naturalmente mais elevados, o que poderá prejudicar o rendimento a nível de performance.Quanto aos adversários do português na final, atenção que quem fez a segunda metade da prova mais rápida acabou por não ser o nadador natural de Coimbra, mas sim o polaco Jakub Majerski (27,30), que terminou logo atrás de Diogo, com 51,33. Prevê-se assim uma final totalmente aberta, onde todos os detalhes serão fundamentais e que o pódio deverá ser decidido por poucos centésimos.Como curiosidade, o recorde do Mundo dos 100 metros mariposa pertence a Caeleb Dressel, com 49,45 feitos nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. Nessa ocasião, o craque norte-americano passou a 23,00 e concluiu com o parcial de 26,45!