Angélica André 16.ª na primeira etapa da Taça do Mundo de águas abertas

A nadadora portuguesa Angélica André ficou este sábado no 16.º lugar da prova feminina da primeira etapa do circuito mundial de águas abertas, disputada em Doha, no Qatar.

Angélica André cumpriu a prova em 2:01.42,00 horas, mais 11,70 segundos do que a brasileira Ana Marcela Cunha, vencedora da prova, à frente da francesa Oceane Cassignol, segunda, e da alemã Lea Boy, terceira.

Na mesma prova, a portuguesa Mafalda Rosa ficou no 27.º posto, a 28,80 segundos da primeira classificada.

A prova masculina também está marcada para hoje e conta com a presença do português Tiago Campos.