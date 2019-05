Angélica André alcança bronze nos 10 quilómetros da Taça LEN Open de França

Angélica André conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze nos 10 quilómetros de natação em águas abertas da Taça LEN Open de França, no qual Rafael Gil foi 13.º."Estou satisfeita com a minha prova. Procurei adaptar-me ao fato, algo que é complicado para mim. Controlei um pouco o ritmo na primeira parte. No final, fui em recuperação até ao terceiro lugar. Foi um bom resultado, que me permite ambicionar resultados internacionais mais altos", disse Angélica André.Em Brive La Gaillard, a campeã nacional atingiu o pódio com o tempo de 2:00.34,15 horas, apenas superada em cerca de 38 segundos pela campeã espanhola Paula Ruiz Bravo (1:59.56,12) e a holandesa Sharon Van Rouwendaal, campeã olímpica no Rio2016, que ficou a 1,2 segundos do ouro (1:59.57,24).A nadadora do Fluvial Portuense geriu a sua prova de forma equilibrada e em progressão, sem contestar a supremacia da dupla da frente, com vantagem no sprint para a espanhola bicampeã mundial de juniores.A jovem Mafalda Rosa foi 10.ª, em 2:02.56,53 horas, enquanto Mariana Mendes chegou em 31.ª, com mais modestas 2:09.38,98.Na prova masculina, Rafael Gil terminou em 13.º lugar, com o tempo de 1:55.26,00 horas, a quase um minuto do vencedor, o francês David Aubry, com 1:54.31,45.Tiago Campos, recente campeão nacional em Portimão, foi 28.º (1:58.38,04 horas), Dany Caille 44.º (2:04.40,00) e Diogo Nunes 46.º (2:05.18,98).