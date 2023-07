Angélica André e Mafalda Rosa no top 20 em águas abertas dos Mundiais de natação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As nadadoras portuguesas Angélica André e Mafalda Rosa foram este sábado 15.ª e 17.ª classificadas, respetivamente, dos 10 km dos Mundiais de natação, que decorrem em Fukuoka, no Japão.

Angélica André cumpriu o percurso em 2:13.18,90 horas, mais 44,90 segundos do que a vencedora, a alemã Leonie Beck, medalha de ouro com 2:02.34,00, enquanto Mafalda Rosa gastou mais 51,90 segundos do que a germânica.

"Quando acabei a prova não estava contente. Não fiquei eufórica, mas claro que foi um bom resultado, 15.º num mundial que sabíamos que iria ser bastante competitivo. Até poderíamos ter repetido o mesmo resultado do ano passado. Por isso, acaba por ser bom", afirmou no final Angélica André, citada pelo gabinete de imprensa da Federação Portuguesa de Natação.

A nadadora lusa admitiu que ainda há aspetos a melhorar e já aponta para a prova dos 5 km: "Vamos ter os 5 km e agora é recuperar, descansar, porque há mais uma prova para fazer".

Mafalda Rosa, que terminou em 2:03.25,9, mostrou-se satisfeita com o seu desempenho: "Foi uma boa prova. Estou feliz com o resultado. Claro que gostava de fazer melhor, mas, tendo em conta que foi um mundial bastante competitivo, penso que saiu bem e agora é continuar".

A prova, disputada num circuito de quatro voltas, foi discutida até aos últimos metros, tendo a germânica se destacado na fase final para vencer, superando em quatro segundos a australiana Chelsea Gubecka, medalha de prata, e em oito a norte americana Katie Grimes, medalha de bronze, nadadoras que se apuraram diretamente para os Jogos de Paris'2024.

Os Campeonatos do Mundo de desportos aquáticos começaram na sexta-feira e decorrem até ao próximo dia 30, em Fukuoka, no Japão, reunindo as competições de natação pura, artística, águas livres, saltos para a água e polo aquático.