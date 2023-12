Angélica André e o 14.º lugar na Taça do Mundo: «São bons indicadores para o Mundial»

Angélica André (FC Porto) mostrou-se satisfeita com o 14.º lugar alcançado na prova dos 10 km da Taça do Mundo de águas abertas no Funchal , com o tempo de 1:58.23 horas."Foi uma boa prova, uma boa classificação. Foi uma prova bastante competitiva, diferente do habitual, face ao elevado número de atletas com grande qualidade. Isso foi algo inexperiente para nós. Mas foi bom, num total de 80 atletas ficar em 14.º é muito bom. São bons indicadores para o Mundial, agora é continuar a trabalhar, porque o foco agora está no Mundial [Qatar, fevereiro]", disse a nadadora após a competição."Quanto à prova, tentei sempre estar bem colocada, para poder disputar os lugares cimeiros, no final custou-me um bocadinho, talvez esteja aí um aspeto a melhorar para o Mundial. Mas acho que no geral foi uma boa prova", prosseguiu Angélica André."O que podem esperar de mim é o mesmo de sempre, é atitude. E dar tudo nas competições. Os resultados estão a ser constantes, o que é muito bom. Mas a única coisa que posso prometer é dar sempre tudo em todas as provas, e depois o resultado fala por si", concluiu a nadadora portista.