Angélica André em 14.ª lugar na Taça do Mundo de Abu Dhabi de águas abertas

A nadadora portuguesa Angélica André foi esta quinta-feira 14.ª classificada na Taça do Mundo de Abu Dhabi de águas abertas, com Tiago Campos, no 20.º lugar, a ser o melhor representante luso na prova masculina.

Numa prova de 10 quilómetros ganha pela alemã Leonie Beck, em 1:58.17 horas, a olímpica portuguesa, 17.ª em Tóquio'2020, gastou mais 1.07,60 minutos, terminando na 14.ª posição, com Mafalda Rosa a ser 23.ª posicionada, a 2.27,10.

Leonie Beck surpreendeu a brasileira Ana Marcela Cunha, campeã olímpica em Tóquio'2020, que ficou a 2,30 segundos, e a neerlandesa Sharon Van Rouwendaal, 'prata' no Japão, que fechou o pódio, a 5,10.

Na prova masculina, o alemão Florian Wellbrock repetiu a medalha de ouro de Tóquio e venceu em 1:48.09,40 horas, menos 2,60 segundos do que o italiano Domenico Acerenza e 14,20 do que o húngaro Kristof Rasovszky, prata nos Jogos Olímpicos.

Depois de ter sido 23.º em Tóquio, Tiago Campos terminou a prova final da Taça do Mundo na 20.ª posição, a 42,20 segundos do vencedor, enquanto Diogo Cardoso foi 38.º, a 3.00,70 minutos.

Na quarta-feira, Portugal tinha sido sétimo na estafeta mista, ganha pela Itália, seguida pela Hungria e pela Alemanha.