Angélica André fica em 8º nos Europeus de Budapeste

Angélica André terminou na 8ª posição a prova dos 5 km de águas abertas dos Europeus de Budapeste, na Hungria, com o tempo de 59.00,03 minutos, a 8,9 segundos do último lugar do pódio da competição ganha pela campeoníssima holandesa Sharon van Rouwendaal (58.45,2 m).

Apesar de o foco da nadadora portuguesa estar na prova de 10 km da qualificação olímpica em Setúbal – nos dias 19 e 20 de junho, no Parque Urbano de Albarquel –, esta participação também contribuiu para aumentar o ritmo competitivo, visto que este ano só a prova da Taça do Mundo, no Qatar, em março, trouxe um momento ao mais alto nível. Hoje, a partir das 9 horas, Angélica André volta a competir no Europeu, na prova de 10 km, com o objetivo a ser ficar, novamente, nos primeiros dez classificados.

A competição de natação pura começa só na segunda-feira.