Angélica André foi sétima na última etapa da Taça do Mundo de águas abertas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A nadadora portuguesa Angélica André foi este sábado sétima classificada na prova de 10 km da última etapa da Taça do Mundo de águas abertas, disputada em Eilat, em Israel.

Nos derradeiros metros da prova, a australiana Chelsea Gubecka superiorizou-se à campeã olímpica, a brasileira Ana Marcela Cunha, e à alemã Leonie Beck, cumprindo os 10 quilómetros em 01:56.19,8 horas.

Angélica André, que seguiu sempre entre o grupo da frente, mas cedeu nos últimos metros, gastou mais 10,9 segundos do que a vencedora.

"Este sétimo lugar foi um bom indicador. Estamos no início de época. Penso que fiz uma boa prova. Senti-me bem e fiz uma prova controlada, consistente, fruto do trabalho que temos vindo a desenvolver. Agora, é continuar a trabalhar para as próximas provas", declarou a medalhada de bronze dos últimos Europeus, citada pela Federação Portuguesa de Natação.

Na prova masculina, vencida pelo italiano Gregorio Paltrinieri com o tempo de 01:46.41,80 horas, o português Diogo Cardoso terminou no 36.º lugar.