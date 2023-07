António Costa parabeniza Diogo Ribeiro: «É um resultado histórico para a natação nacional»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primeiro-ministro, António Costa, parabenizou esta segunda-feira o nadador Diogo Ribeiro pela conquista da medalha de prata nos 50 metros mariposa nos Mundiais de natação de Fukuoka, no Japão, "um resultado histórico".

"Felicito Diogo Ribeiro pela conquista da medalha de prata nos 50 metros mariposa nos Mundiais de natação. É um resultado histórico para a natação nacional. Muitos parabéns ao nosso vice-campeão", escreveu o governante, na rede social Twitter.

O nadador do Benfica, recordista mundial júnior da distância, nadou a final em 22,80 segundos, novo recorde nacional, terminando apenas atrás do italiano Thomas Ceccon (22,68) e imediatamente à frente do francês Maxime Grousset (22,82), terceiro.

Diogo Ribeiro, que se estreia em Mundiais sénior, deu a primeira medalha de sempre a Portugal, melhorando o quinto lugar de Alexandre Yokochi nos 200 metros bruços em Madrid'1986, sendo que Ana Barros, oitava nos 50 costas em Perth'1991, tinha sido a outra finalista lusa em Mundiais.