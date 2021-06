António José Silva e os apuramentos olímpicos: «Fez-se história em Setúbal»

Foi um bom fim de semana para a natação portuguesa, com Tiago Campos a juntar-se neste domingo a Angélica André ao lote de nadadores de águas abertas que vão marcar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), António José Silva, mostrou-se satisfeito com estes resultados.





"Setúbal é um bom porto. Fez-se história porque pela primeira vez conseguimos meter um nadador masculino e outro feminino nos Jogos Olímpicos. Obrigado, Setúbal", considerou o responsável federarativo, que antevê um futuro ambicioso nas águas abertas: "Mais do que estes resultados, devo enaltecer o trabalho destes nadadores jovens que aqui apareceram e deram provas de que a natação das águas abertas pode contar com eles para o futuro."O responsável da FPN referiu ainda que a organização da prova setubalense foi um sucesso. "A prova foi elogiada por todos, desde a FINA (Federação Internacional de Natação) até aos 'team leaders' das equipas que estiveram presentes", referiu, em declarações reproduzidas pelo site da Federação.Portugal aumentou assim para nove o número de nadadores presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio: sete na natação Pura e dois nas águas abertas.Recorde-se que a natação portuguesa esteve representada nas provas de águas abertas nas últimas três edições dos Jogos. Arsenyi Lavrentyev esteve presente em Pequim'2008 e Londres'2012, Vânia Neves, no Rio'2016, enquanto Daniela Inácio detém o melhor resultado luso, com o 17.º posto em Pequim'2008.