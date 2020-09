Atual presidente da federação de natação é candidato único às proximas eleições

O atual presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), António José Silva, é o único candidato às eleições para os órgãos sociais da estrutura, agendadas para 10 de outubro, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a assessoria do atual presidente refere que a lista A, encabeçada pelo atual presidente, António José Silva, "vai sozinha a votos em outubro, virtualmente garantindo a reeleição do homem que liderou a natação nacional nos últimos sete anos para o mandato 2020-2024".

A grande aposta do programa de António José Silva, que tem sido divulgado ao longo dos últimos meses, é "a aposta inequívoca no alto rendimento desportivo com a renovação de pessoas, procedimentos e objetivos, com vista a colocar a natação portuguesa no mais alto patamar dos resultados desportivos internacionais".

Na lista de António José Silva, Alberto Mota Borges é o candidato à presidência da Assembleia Geral e mantêm-se como vice-presidentes Rui Sardinha, Alexsander Esteves, Nuno Batalha, Jorge Cruz e José Miguel Miranda.

O atual presidente da FPN foi eleito pela primeira vez em 2007, derrotando Paulo Frischknecht, que se recandidatava a um terceiro mandato.