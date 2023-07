Austrália bate recorde mundial dos 4x200 livres femininos

A estafeta feminina da Austrália bateu esta quinta-feira por quase dois segundos o recorde mundial dos 4x200 metros livres, com o tempo de 7.37,50 minutos, o que lhe proporcionou também a conquista do título mundial, em Fukuoka, no Japão.

A equipa australiana, composta por Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Brianna Throssell e Arianne Titmus, melhorou substancialmente o anterior máximo, que tinha estabelecido há um ano e se cifrava em 7.39,29 minutos.

O'Callaghan, de 19 anos, bateu o terceiro recorde do mundo nesta competição, depois de cometido idêntica proeza na final dos 4x100 metros livres (ao lado, também, de Jack) e na final dos 200 metros livres, quebrando uma das marcas mais antigas, que pertencia à italiana Federica Pellegrini e datava de 29 de julho de 2009.

Quatro dos cinco recordes mundiais nos campeonatos de Fukuoka foram batidos pela representação da Austrália, pois Titmus também fixou novo máximo planetário nos 400 metros livres, enquanto o francês Leon Marchand é o novo recordista dos 400 metros estilos.