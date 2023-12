Balanço da prestação de Portugal na Taça do Mundo: «Excelente, acima das expetativas»

O treinador nacional Daniel Viegas mostrou-se bastante satisfeito com o rendimento da comitiva portuguesa na Taça do Mundo de águas abertas no Funchal, prova que terminou neste domingo com a obtenção de um interessante 4º lugar na estafeta de 4x1.500 metros, composta por Mafalda Rosa, Angélica André, Diogo Cardoso e Tiago Campos.

"É um excelente lugar, não sou pela 4.ª posição em si mas também por nos últimos anos termos conseguido reduzir substancialmente o diferencial para as equipas de topo. Os nadadores que estão aqui, são os nadadores de top de piscina, nas distâncias de 1.500 metros. Quando passamos aqui para os 1.500, requer outra velocidade. Se calhar, há quatro anos, nós já nadávamos esta prova e ficávamos a 4 ou 5 minutos dos primeiros. Agora já conseguimos reduzir para cerca de 1 minuto a diferença para o topo. E estamos a galgar aqui algumas posições. Conseguimos competir agora melhor com seleções que antes não tínhamos grande hipótese. Portanto, basicamente estamos uns dos pontos à frente, ainda faltavam aqui 3, 4 grandes seleções", começou por dizer-nos Daniel Viegas, mostrando-se entusiasmado para o futuro.

"Nós já conseguimos em Budapeste fazer um top-10 nesta competição, o que foi muito bom. E agora queremos voltar a conseguir um resultado desse género. Ainda estamos algo longe de um pódio num Campeonato do Mundo, mas aqui já andamos a roçar, já andamos muito perto disso. E isto é bom também para o desenvolvimento dos nadadores, que sentem que dia após dia, estão mais perto de um objetivo maior, que passa por ganhar aqui umas medalhas. Felizmente, a nível individual, já vamos conseguindo em Taças LEN, e a Angélica André até fez um terceiro lugar no Europeu de Roma em 2021. Já conseguiu uma medalha na distância olímpica e estamos em cima da luta, já somos uma equipa de referência das águas abertas e é assim queremos continuar", sublinhou o selecionador, confirmando que a aposta nesta estafeta vai continuar.

"Sim, a estefeta tem vindo a ser uma aposta da World Aquatics, e as federações vão tentando acompanhar com o intuito de conseguir chegar a uma eventual colocação desta prova nos Jogos Olímpicos. Esse é o objetivo da World Aquatics e as federações e as equipas tentam acompanhar e marcar presença nas competições. Esse grande salto será dado no dia em que a prova entrar para os Jogos. Aí sim, vai aumentar a competitividade ainda mais e nós também vamos conseguir apostar mais ainda nesta estafeta. Começamos até a ver nadadores que vêm às águas abertas só para nadar esta prova, que é algo que ainda não acontece", observou.

E convidado a classificar a prestação portuguesa no Funchal na sua globalidade, Daniel Viegas não tem dúvidas: "Muito boa. Excelente, acima das expectativas".