Beatriz Gonçalves e Cheila Vieira falham apuramento olímpico na natação artística

As portuguesas Beatriz Gonçalves e Cheila Vieira terminaram este sábado na 15.ª posição a competição de dueto de apuramento olímpico de natação artística, ficando fora da final e dos Jogos Tóquio'2020.

A dupla portuguesa conseguiu em maio a melhor classificação de sempre em provas internacionais, com um 14.º lugar nos Europeus de natação artística.

Beatriz Gonçalves e Cheila Vieira, que no domingo participam na competição de dueto livre das World Series, terminaram este sábado com um total de 156.4614 pontos, somando 77.8946 pontos no exercício técnico e 78.5658 no livre.

O torneio pré-olímpico de Barcelona atribui sete vagas a duetos para os Jogos Tóquio2020, que irão juntar-se aos 13 já com presença assegurada.