Camila Rebelo conquista medalha de prata nos Jogos Mundiais Universitários

Camila Rebelo conquistou esta quarta-feira a medalha de prata nos 200 metros costas nosJogos Mundiais Universitários de Chengdu, na China.A nadadora portuguesa do Louzan, que na semana passada competiu nos Mundiais de Fukuoka e que já tem mínimos para Paris'2024, fez 2.10,47 minutos, apenas superada pela chinesa Yaxin Liu (2.08,18). O bronze foi para a húngara Eszterm Szabo-Feltothy (2.10,77).No histórico da competição, a FADU - Federação Académica do Desporto Universitário, que organiza a participação no evento, contava apenas duas medalhas na natação, ambas pertencentes a Alexandre Yokochi (ouro nos 200m bruços, em 1987, e prata em 1985).Antes, Gabriel Lopes entrou na piscina para assegurar um lugar na final, onde vai lutar pelas medalhas nos 200 metros estilos. O nadador olímpico fez o melhor tempo das meias-finais com 2.00,69, a melhor marca portuguesa em provas internacionais universitárias, melhorando o anterior recorde, que já lhe pertencia desde 2017. A final disputa-se amanhã.Menos sorte para Tiago Costa. O nadador português fez o sexto melhor tempo da sua série e falhou o acesso às meias-finais nos 200m livres.