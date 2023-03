Camila Rebelo faz mínimos para Paris'2024 e Diogo Ribeiro repete dose

Depois de Diogo Ribeiro ter conseguido mínimos olímpicos nos 50 metros livres no Open de Portugal, que decorre na Madeira - entretanto esta sexta-feira obteve igualmente marca de qualificação nos 100 metros livres -, esta sexta-feira também Camila Rebelo conseguiu o passaporte para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, ao vencer os 200 costas no Open Espanha.A nadadora do Louzan/Efapel terminou a distância com 2.09,84 minutos, recorde de Portugal, superando a marca de mínimos fixada em 2.10,39. A anterior marca nacional já lhe pertencia com 2.10,41 desde 2022.Em relação a Diogo Ribeiro, o nadador do Benfica conseguiu ainda nos 100 metros livres tornar-se no primeiro português a baixar dos 48 segundos. Venceu a final com 47,98 segundos, já depois de nas eliminatórias ter batido também o recorde nacional, com 48,01 segundos, contra os 48,59 que também lhe pertenciam.