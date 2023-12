Camila Rebelo, Gabriel Lopes e João Costa nas meias-finais nos Europeus de piscina curta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A nadadora Camila Rebelo, que começa a assumir-se como a maior referência de Portugal nos Europeus de piscina curta, e Gabriel Lopes e João Costa qualificaram-se esta quinta-feira para as meias-finais das provas de 50 e 100 metros costas.

Em Otopeni, na Roménia, onde decorrem os campeonatos, Camila Rebelo obteve o 13.º melhor registo das eliminatórias, com o tempo de 27,55 segundos, novo máximo pessoal, um dia depois de ter batido por duas vezes o recorde nacional dos 200 metros costas, assegurando dessa forma a presença na final.

Camila Rebelo vai tentar repetir a proeza nas meias-finais dos 50 metros costas, que se realizam na tarde de hoje e nas quais não estarão presentes Mariana Cunha e Ana Guedes, uma vez que obtiveram a 19.ª e 25.ª marcas nas eliminatórias, com 28,04 e 28,35 segundos, respetivamente.

Gabriel Lopes estará na luta por um lugar na final da prova de 100 metros costas, depois de ter obtido o 17.º melhor tempo, com 51,98 segundos, tal como João Costa, 20.º colocado, com 52,11, que era o primeiro nadador em zona de repescagem e acabou por ganhar o direito a disputar as 'meias', segundo a Federação Portuguesa de Natação.

Quem ficou longe dos lugares de qualificação foi Francisca Martins nos 100 metros livres, que completou em 55,68 segundos, o 36.º registo entre as 49 atletas inscritas, mas a apenas 13 centésimos do seu máximo pessoal, de 55,55.