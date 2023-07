Camila Rebelo não consegue apuramento para a final dos 200 metros costas no Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Camila Rebelo falhou esta sexta-feira o acesso à final dos 200 metros costas no Mundial de natação, que decorre em Fukuoka, no Japão.A nadadora portuguesa percorreu a distância em 2.12,47 minutos, foi última na sua série e 15.ª da meia-final.Camila, que garantiu o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 precisamente nos 200 metros costas, tinha passado à meia-final com 2.09,84 minutos, recorde nacional.