Campeã olímpica fratura cotovelo e tem Jogos em risco

Más notícias para Sarah Sjöström. A estrela sueca de 27 anos, atual campeã olímpica dos 100 mariposa, fraturou o cotovelo direito, vítima de uma queda no gelo em Estocolmo, e precisa agora de recuperar em tempo recorde para se apresentar ao mais alto nível nos Jogos Olímpicos de Tóquio.





Sarah Sjostrom, que acumula três medalhas olímpicas e 17 em Mundiais, confirmou no Instagram que já foi operada e deu início à reabilitação. "Sinto-me devastada mas, ao mesmo tempo, determinada e motivada para voltar mais forte do que nunca", garantiu a sueca, que ouviu o seu médico dizer que a recuperação deverá durar cerca de três meses. "É cedo para dizer se vai estar apta para os Jogos Olímpicos. Mas se há alguém forte mentalmente, é ela. O foco está agora no tratamento, que terá de ser feito com toda a cautela. É necessário voltar a ganhar força naquela área do corpo, porque é fundamental na prática da natação", alertou o médico Rene Tour.