Campeonato da Europa de Masters confirmado no Funchal

O Campeonato da Europa de Masters de natação pura, em piscina curta, vai realizar-se em novembro na Madeira, confirmou esta segunda-feira o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, na apresentação oficial do Campeonato da Europa de Juniores de natação artística, que terá lugar no início de agosto no Funchal.A Madeira será também palco do Congresso da Liga Europeia de Natação (LEN) em setembro.