Cassiel Rousseau impede pleno chinês de ouros no Mundial de saltos para a água

O ouro do australiano Cassiel Rousseau no concurso de plataforma de 10 metros impediu este sábado que a China vencesse todas as provas dos Mundiais de saltos para a água de Fukuoka, Japão.

O australiano acumulou um total de 520,85 pontos, o que lhe permitiu deixar para trás os chineses Junjie Lian e Hao Yang, respetivamente segundo e terceiro classificados na piscina de Fukuoka.

Até aqui, tinham sido 12 ouros da China nos saltos para a água, competição integrada no Campeonato do Mundo de desportos aquáticos no Japão.

Com um ouro, a Austrália acabou segunda no medalheiro, atrás apenas desses 12 ouros, quatro pratas e três bronzes dos chineses, com o México em terceiro, com quatro pratas e dois bronzes.

Aos 22 anos, Rousseau conseguiu o primeiro título mundial da carreira, depois de em 2022 vencer a prova de plataforma a 10 metros dos Jogos da Commonwealth, tendo sido oitavo em Tóquio'2020, na estreia em Jogos Olímpicos.