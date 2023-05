Cheila Vieira e Maria Beatriz décimas no dueto técnico da Taça do Mundo

As portuguesas Cheila Vieira e Maria Beatriz terminaram esta sexta-feira no 10.º lugar a prova de dueto técnico, em natação sincronizada, da Taça do Mundo de Montpellier, França.

As lusas totalizaram 206.7792 pontos, ficando a 78.6249 das vencedoras, as chinesas Liuyi Wang e Qiany Wang, com 285.4041 pontos. Cheila e Maria tiveram 25.4000 pontos no grau de dificuldade do exercício, 75.7500 de nota artística e 131.0292 na execução.

O pódio ficou completo com as japonesas Moe Higa e Mashiro Yasunaga, a 8.6791 pontos, prata, e com as austríacas Anna-Maria Alexandri e Eirini-Marina Alexandri, a 12.0583.

As portuguesas vão competir ainda em dueto livre nesta Taça do Mundo gaulesa.