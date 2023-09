Chinês Pan Zhanle baixa dos 47 segundos nos 100 metros livres

46.97



Durante a 19.ª edição dos Jogos Asiáticos em Hangzhou, na China, Pan Zhanle esteve em grande destaque ao ganhar os 100 metros livres com um fantástico tempo. O jovem de 19 anos bateu o recorde asiático com uns impressionantes 46,97 segundos.O chinês torna-se assim no quinto nadador da história a baixar dos 47 segundos nesta distância. Depois de abrir a prova com 22,45 segundos, a segunda metade foi nadada em 24,52. O seu anterior máximo pessoal era de 47,22. Nos recentes Mundiais de Fukuoka, o chinês terminou no 4.º posto.A medalha de prata ficou para Haoyu Wang, com 48,02, enquanto o sul-coreano Hwang Sunwoo completou o pódio, com 48,04.Os melhores nadadores da história dos 100 metros livres em piscina longa de sempre:1.º David Popovici (Roménia) - 46,86 segundos, 20222º Cesar Cielo (Brasil) - 46,91, 20093º Alain Bernard (França) - 46,94, 20094º Caeleb Dressel (Estados Unidos) - 46,96, 2019Recorde-se que o recorde nacional de Portugal pertence a Diogo Ribeiro, com 47.98 segundos, desde 31 de março de 2023 no Open da Madeira.