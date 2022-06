Cinco portugueses em ação no primeiro dia dos Mundiais de natação adaptada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cinco nadadores portugueses entram em ação no primeiro dia de competição dos Mundiais de natação adaptada, que decorrem entre este domingo e o próximo sábado, e juntam mais de 600 atletas, de 70 países, que vão competir por 177 pódios.

Depois de ter sido palco dos Europeus de natação adaptada em 2016 e 2021, o Complexo de Piscinas do Funchal volta a acolher uma grande competição, a primeira do ciclo paralímpico Paris'2024.

Portugal vai estar representado por 10 nadadores, entre os quais quatro estreantes em grandes competições internacionais, e tem na comitiva duas atletas medalhadas nos Europeus de 2021: Susana Veiga, que também é vice-campeã mundial e recordista continental, e Renata Pinto.

No primeiro dia da competição, sem atletas russos e bielorrussos, impedidos de participar na sequência da invasão militar à Ucrânia, e sem a China, que optou por não participar devido à pandemia de covid-19, Portugal estará representado nas eliminatórias por cinco atletas.

A estreante Ana Castro é a primeira portuguesa a entrar na piscina, para nadar as eliminatórias dos 400 metros livres, seguindo-se Tomás Cordeiro, nas qualificações dos 100 metros bruços SB9.

Renata Pinto vai disputar as eliminatórias dos 100 bruços SB9, distância na qual conseguiu o bronze nos Europeus, disputados em 2021, também no Funchal.

Ainda durante a manhã, Daniel Videira participa nas eliminatórias dos 100 costas S6 e Marco Meneses tenta um lugar na final dos 50 livres S11.

A competição, que conta com o apoio do Governo Regional da Madeira, é organizada pela Federação Portuguesa de Natação (FON) e pela World Para Swimming (WPS) em parceria com a Associação de Natação da Madeira, e deverá ter um impacto económico superior a três milhões de euros.