Como peixes fora d’água: norte-americanos treinam em tanques, neve, bancos e chão de madeira

Em tempos de quarentena, todos os desportistas tentam manter-se em forma. Mas em alguns casos, é preciso ter imaginação. Com os espaços públicos encerrados, para os nadadores profissionais não é fácil o treino. Valha-lhes a imaginação!





Phoebe Bacon, da seleção norte-americana de natação, convenceu uma colega de equipa a fazerem a quarentena juntas. É que a amiga tem uma casa com piscina. Tem menos 10 metros do que as piscinas onde Phoebe treina, mas é um verdadeiro oásis nos dias que correm. Para aumentar a resistência, o treinador Tim Kelly obriga-as a nadarem amaradas a uma prancha.Nathan Adrian, cinco vezes medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, tem treinado na piscina da escola que é proprietário. Problema? A piscina, ou tanque, tem apenas um metro de profundidade. O Nathan mede dois metros.Yasmin Rieger, triatleta, deu asas à imaginação e usou um banco, prendeu uma espécie de pedais às mãos e com umas cordas lá vai treinando. Para tornar o cenário mais realista, Rieger pede aos familiares que lhe atirem baldes com água.Bree Soileau, treinadora de natação e triatleta do Texas, decidiu simplesmente brincar com a situação e matar saudades das piscinas com uma sessão fotográfica – vestida a rigor!Na página da atleta podem encontrar-se também vídeos sobre como respirar quando estamos dentro de água.Preston Planells, nadador da Universidade de Iwoa, conseguiu (de forma bem sucedida?) os 200 metros de costa em soalho.Os cães de Brock Brown, da Universidade de Indiana não perceberam a brincadeira, mas lá assistiram ao dono a "nadar" na neve.Já os nadadores olímpicos Ryan Murphy e Josh Prenot pensaram o óbvio (?): se não temos piscina, vamos empurrar carros!