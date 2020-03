Coronavírus: Federação solicita ajuda para os hospitais

De forma a ajudar os hospitais com falta de botas protetoras descartáveis semelhantes às que habitualmente são utilizadas em piscinas, a Federação Portuguesa de Natação está a solicitar a quem possa estar em condições de doar este tipo material, que entre em contacto com o hospital mais próximo ou, em alternativa, com a Federação Portuguesa de Natação (susana.castro@fpnatacao.pt).





O objetivo é fazer a ponte com os hospitais, de acordo com as diferentes localizações geográficas.