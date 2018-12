Dama de ferro tem a glória à espera

Depois do domínio de Michael Phelps e de Ryan Lochte num passado ainda bem recente na natação mundial, há outro nome que tem feito tudo para se juntar a esse lote restrito de estrelas da modalidade.

Trata-se de Katinka Hosszu, conhecida por Dama de Ferro devido à sua enorme competitividade (e sucesso), que reúne todas as condições para ser a protagonista dos Campeonatos do Mundo de piscina curta, que arrancaram nesta madrugada em Hangzhou.

Na China, a húngara de 29 anos faz jus à sua alcunha e é a atleta inscrita em mais provas individuais – são oito! – e vai lutar pelo pódio em praticamente todas. Depois de um ano atribulado, marcado pela separação do seu marido e treinador Shane Tusup, Hosszu promete continuar a fazer história. A húngara já é, de longe, a nadadora com mais medalhas da história dos Mundiais de piscina curta, com 22 –13 de ouro, 7 de prata e 2 de bronze –, em ‘apenas’ três participações: em Istambul’2012 ganhou 5, em Doha’2014 mais 8 e em Windsor’2016 outras 9. Atrás de Katinka seguem duas craques que já abandonaram a competição: a sueca Therese Alshammar e a norte-americana Jennifer Thompson, ambas com 17 medalhas.

Um cartaz de luxo

Mas para além de Katinka Hosszu há mais nomes no sector feminino que podem dar cartas na China. Por exemplo, as provas de bruços prometem uma luta intensa entre a lituana Ruta Meilutyte e a jamaicana Alia Atkinson. Já a italiana Federica Pellegrini, inscrita em duas provas, terá de lutar muito pelo ouro com a holandesa Ranomi Kromowidjojo.