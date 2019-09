Daniel Videira 6.º na final de 400 livres S6 dos Mundiais de natação adaptada

O português Daniel Videira foi esta segunda-feira sexto classificado na final de 400 metros livres da categoria S6, no arranque dos Mundiais de natação adaptada, a decorrer até domingo em Londres.Depois de ser terceiro na segunda eliminatória, Videira conseguiu o sexto melhor registo, com um tempo de 5.18,61 minutos, a 18 segundos do novo campeão, o italiano Antonio Fantin.Susana Veiga foi igualmente sexta na final de 100 metros S9 femininos, ao nadar a distância em 1.05,88 minutos, longe da vencedora, a neozelandesa Sophie Pascoe, quase cinco segundos mais rápida.Na final de 100 metros livres S9, que David Grachat falhou, Gino Caetano foi oitavo e último, com o italiano Simone Barlaam a fixar um novo recorde mundial, nos 54,10 segundos.No primeiro dia da prova que também serve como uma das possibilidades de apuramento para os Jogos Paralímpicos de Tóquio2020, Ivo Rocha foi quarto na sua eliminatória de SB5 na distância de 100 metros bruços, falhando a final.Na terça-feira, o London Aquatics Center terá mais quatro eliminatórias com lusos a participar.