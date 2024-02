Daniel Viegas enaltece águas abertas portuguesas: «O balanço deste Mundial foi excelente»

Daniel Viegas, DTN para as águas abertas da Federação Portuguesa de Natação (FPN), fez esta quinta-feira um balanço positivo da prestação lusa nos Mundiais de Doha, onde se destaca a histórica medalha de bronze de Angélica André na prova dos 10 km."O balanço deste Mundial foi excelente para Portugal. Primeiro pelo bronze da Angélica André nos 10 km. Algo que há uns anos não sonhávamos. Temos vindo cada vez mais a aproximarmo-nos dos pódios e conseguimos chegar a este nível que sabíamos muito difícil. A Angélica apresentou-se muito bem e obteve este resultado histórico para as águas abertas, uma vaga olímpica, que permita abrir outras portas para mais resultados. O nosso objetivo de alcançar a segunda olímpica, que poderia surgir pela Mafalda Rosa ou pelo Tiago Campos não foi alcançado por muito pouco a mostrar que os nossos nadadores estão no topo. Relembramos que só havia 17 vagas. É uma prova muito restrita", afirmou Daniel Viegas, em declarações ao site da FPN."Em Doha estivemos, em termos médios, nas melhores classificações de sempre – na prova de 10 e 5 km e estafeta. O sector feminino tem conseguido lugar no primeiro terço da classificação pero do pelotão da frente. Em relação ao primeiro classificado, esta foi a nossa melhor classificação, mas perto dos lugares da frente, em provas muito rápidas.Por tudo isto, o nosso balanço é muito positivo numa disciplina que tem crescido com a maioria dos nossos nadadores muito jovens motivados para continuar. Isso permite-nos continuar a progredir", sublinhou.