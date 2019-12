Diana Durães 17.ª nos 400 metros livres dos Europeus de piscina curta

Diana Durães conseguiu o melhor resultado português do dia, na despedida da seleção portuguesa de natação dos Europeus de piscina curta, em Glasgow, na Escócia, ao ser 17.ª nos 400 metros livres.

A nadadora do Benfica foi oitava classificada da quinta e última série das eliminatórias, com 4.08,09 minutos, a mais de três segundos do seu recorde nacional da distância (4.04,61), selado em 17 de dezembro de 2017, em Copenhaga.

Na mesma prova, Tamila Holub foi 22.ª, ao registar 4.10,20 minutos.

Nos 200 metros bruços femininos, Victoria Kaminskaya foi 23.ª, com 2.25,45 minutos, enquanto Raquel Pereira, a recordista nacional (2.22,12), acabou no 28.º posto, com 2.25,89.

No setor masculino, Diogo Carvalho foi 24.º nos 200 metros mariposa, com 1.56,20 minutos.

Tendo em conta que nenhum dos portugueses conseguiu lugar nas finais da sessão vespertina, ficou encerrada a prestação lusa nos Europeus de piscina curta.