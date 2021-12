Diana Durães e Fernando Silva falham qualificação nos Mundiais de piscina curta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os nadadores portugueses Diana Durães e Fernando Silva falharam este domingo o acesso às rondas seguintes nos Mundiais de piscina curta, que estão a decorrer em Abu Dhabi.

Nos 400 metros livres, Diana Durães foi 27.ª classificada, com uma marca de 4.12,58 segundos, longe do seu recorde nacional de 2017 (4.04,61), que, contudo, não seria suficiente para entrar nas oito melhores, que vão disputar a final - a última apurada nadou em 4.03,58.

Nos 50 metros mariposa, Fernando Silva foi 29.º nas eliminatórias, com um tempo de 23,31 segundos, abaixo dos 23,16 com que bateu o recorde nacional em outubro, que também não lhe daria o acesso às meias-finais (22,91 foi a marca do último apurado).

Portugal está representado por oito nadadores - cinco masculinos e três femininos - nos Mundiais de piscina curta, que decorrem até terça-feira na capital dos Emirados Árabes Unidos.