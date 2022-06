Diogo Cancela e o bronze nos Mundiais de natação adaptada: «Uma vitória conseguida com dores»

O nadador Diogo Cancela afirmou esta sexta-feira que a conquista do bronze nos 200 metros estilos SM8 dos Mundiais de natação adaptada "foi uma vitória muito grande" e conseguida com "fortes dores no joelho".

"Estava cheio de dores, por causa do joelho, a seguir aos 100 livres [disputados de manhã] magoei-me. Foi uma vitória muito grande para mim ter conseguido aguentar esta prova, com toda a pressão e com todas as dores", disse o nadador, de 19 anos.

O nadador de Miranda do Corvo, que não tem um braço, afirmou que a conquista da medalha é fruto de muito trabalho e "não teria sido possível sem o apoio das bancadas", onde estavam os pais e vários outros familiares.

"Esta medalha é o fruto de muito trabalho, muita dedicação e muito choro de dores nos treinos, tenho que agradecer a treinadores e colegas por sempre me terem apoiado", disse.

Diogo Cancela, que no verão passado se estreou em competições paralímpicas nos Jogos Tóquio2020, dedicou a medalha a treinadores, amigos e família, mas deixou uma dedicatória especial para a afilhada, Francisca.

O nadador português, que cronometrou 2.29,21 minutos, repartiu o pódio com o norte-americano Robert Griswold, medalha de ouro, e o grego Dimosthenis Michalentzakis, que conseguiu a prata.