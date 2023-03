Diogo Ribeiro após garantir bilhete para Paris'2024: «É um sentimento único»

Diogo Ribeiro tornou-se no primeiro atleta português a carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 , depois de ter batido o recorde nacional dos 50 metros livres, com 21,87 segundos, durante as eliminatórias do Open de Portugal. Após a final na sessão da tarde, onde ficou em segundo (22,02) atrás do colega Miguel Nascimento (21,97), o benfiquista mostrou-se visivelmente orgulhoso."Sinto que estou em grande forma. Chegados aqui sabíamos que os 50 metros livres não era a prova mais importante para mim, mas a prova que eu sinto menos pressão e assim sentimos que podia ser a prova que pudéssemos fazer logo mínimos para os Jogos Olímpicos", comentou Diogo Ribeiro nas piscinas no Funchal."Tive boas sensações na água. Agora há mais três dias de provas e espero que as minhas provas corram ainda melhor. A preparação tem decorrido bem, quando me rapo parece que faço muitos bons tempos... mas cheguei aqui com um bocado nervosismo, não sabia se ia correr bem ou não", admitiu o tricampeão mundial de juniores em 2022, que cumpre o primeiro ano de sénior."Mas agora já fiz mínimos para os Jogos Olímpicos e estou supercontente, ser o primeiro atleta de Portugal a obter mínimos para Paris... Os mínimos já estão despachados e ser o primeiro não só na natação, mas em todos as modalidades é um sentimento único para mim", descreveu Diogo Ribeiro.