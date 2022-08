Diogo Ribeiro: «Continuar a trabalhar para ganhar mais medalhas»

Diogo Ribeiro, que conquistou a medalha de bronze nos 50 metros mariposa nos Europeus de Roma , ainda não caiu em si mas já aponta a novos objetivos."Já esperava bater recordes nacionais, mas não esperava tempos tão bons ou até de atingir as finais. E a medalha de bronze foi mesmo uma coisa que não esperava...", disse o jovem nadador de 17 anos, do Benfica, à chegada a Lisboa nesta quinta-feira à noite."Continuo a mesma pessoa, simplesmente agora tenho ao peito uma medalha de um Europeu. Só há quatro na história da natação portuguesa, é uma coisa que ainda não encaixei bem na cabeça", revelou Diogo Ribeiro, após a participação na sua primeira grande competição internacional a nível absoluto."Espero que consiga continuar a trabalhar bem e ganhar mais medalhas para Portugal em Europeus, é isso que tenho em mente, e talvez até uma medalha nuns Jogos Olímpicos, se calhar para estes em Paris'24 ainda não, mas em 2028 é uma grande aposta", revelou.Diogo Ribeiro não vai ter muito tempo para descansar, uma vez que segunda-feira para o Peru de forma a preparar o Mundial de Juniores, onde quer continuar a brilhar."Agora vou para Coimbra estar com os meus pais um bocadinho e amanhã já treino. Vamos segunda-feira para o Peru, porque a competição será em altitude e vou ter de habituar-me, porque nunca fiz altitude na minha vida. Claro que agora estou mais ambicioso, penso em ser campeão do Mundo de juniores e quero melhorar os tempos todos outra vez", traçou o jovem nadador, que ficou a dois centésimos do recorde mundial de juniores nos 50 metros mariposa.