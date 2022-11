Diogo Ribeiro e Benfica renovam contrato

O Benfica anunciou esta tarde a renovação de contrato com o jovem prodígio da natação portuguesa, Diogo Ribeiro."O nadador Diogo Ribeiro renovou o vínculo com o Sport Lisboa e Benfica, um contrato multianual que inclui o ciclo olímpico de Paris 2024 e a ambição para o ciclo seguinte", refere em comunicado o clube da Luz.Diogo Ribeiro surge no meio de Fernando Tavares e Rui Costa, respetivamente vice-presidente responsável pelas modalidades, e presidente do Benfica.