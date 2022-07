Diogo Ribeiro e o ouro nos 50 metros mariposa: «Antes de vir para aqui já pensava nisso»

O português Diogo Ribeiro disse esta sexta-feira estar "bastante feliz" com o primeiro ouro da natação portuguesa em Jogos do Mediterrâneo, conseguido em Oran2022, nos 50 mariposa, com recorde do evento.

O nadador do Benfica, de apenas 17 anos, conseguiu o tempo de 23,38 segundos e superou o italiano Matteo Rivolta, segundo com 23,59, e o grego Kristian Gkolomeev, terceiro com 23,61, e estabeleceu, segundo o sítio online da prova, um novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo.

A segunda melhor marca pessoal, a um décimo do máximo registo nacional que estabeleceu, deu o primeiro ouro da natação em Jogos do Mediterrâneo e o segundo ouro em Oran2022, depois de Rafael Reis (ciclismo).

"Estou bastante feliz. Antes de vir para aqui já pensava nisso, mas hoje de manhã [nas eliminatórias] não me tinha corrido assim tão bem, mas falei com os meus treinadores, que sempre me ajudaram psicologicamente, e à tarde fizemos o que não pensava que ia fazer", descreveu o atleta aos jornalistas.

Na piscina do Complexo Olímpico de Oran, a primeira final com portugueses deu o primeiro ouro, numa comitiva de 16 nadadores que junta atletas olímpicos a valores em ascensão, como Ribeiro.

"É muito bom, em 2018 não tínhamos tido nenhum ouro na natação, por isso estar como o melhor, neste momento, a representar Portugal em Jogos do Mediterrâneo, é espetacular", admitiu o jovem.

Na final, não teve concorrência à altura e nadou abaixo do recorde que tinha estabelecido no Open da Dinamarca, em abril, num bom presságio para os Europeus mas, sobretudo, um ouro que espera que tenha continuidade na Argélia.

"Eu espero que sim. Para mim, podem ser muitos mais. É trabalho, temos de continuar a trabalhar e é o que sair", afirmou.

Quanto à marca, mesmo já tendo feito uma décima abaixo, consegui-la sem estar "em forma é bastante bom".

"Espero que no Europeu consiga fazer história mais uma vez", atirou.

Na outra final já disputada, Raquel Pereira foi quinta nos 400 metros estilos, com 4.48,92 minutos.

Portugal compete ainda hoje em quatro outras finais, Gabriel Lopes nos 200 m bruços, João Costa nos 100 m costas e Catarina Monteiro e Mariana Cunha nos 200 m mariposa.

Na sessão da manhã, de eliminatórias, Duarte Silva foi nono nos 50 metros mariposa, com 24,20, e Ana Guedes (16.ª) e Francisca Martins (19.ª) também competiram nos 50 metros livres.

Nos 200 metros bruços, Francisco Quintas ficou à porta da final, com um nono lugar, e Francisco Santos foi 13.º nos 100 metros costas.

Portugal tem agora 10 medalhas na prova, somando os ouros de Diogo Ribeiro e Rafael Reis (ciclismo), as pratas de Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.