Diogo Ribeiro e os Mundiais de Fukuoka: «Medalha? É sempre um sonho de qualquer atleta»

A Seleção Nacional de natação pura viajou esta manhã rumo a Fukuoka, no Japão, onde vão decorrer os Mundiais, sendo que nesta vertente desenrolam-se de 23 a 30 deste mês.A equipa portuguesa é composta por oito nadadores, quatro masculinos e outros tantos femininos, sendo que Diogo Ribeiro, pelo que tem feito nos últimos tempos, acaba por ser a estrela da comitiva portuguesa. O jovem de 18 anos, que conquistou três medalhas de ouro nos Mundiais juniores, e um bronze nos Europeus seniores, o ano passado, chega a este Mundial referenciado e com o oitavo tempo na start list dos 50 metros mariposa, uma das suas provas de eleição.Mas como se posiciona Diogo Ribeiro quando lhe perguntámos sobre a conquista de uma medalha no Japão? "É sempre um sonho para qualquer atleta, se tudo corresse 100 por cento bem, mas nem sempre corre. E se for o caso de não correr bem, depois é saber o que correu mal para corrigirmos nos treinos e tentar melhorar sempre para no próximo ano estar ainda mais forte nos Jogos Olímpicos", disse no Aeroporto Humberto Delgado pouco antes de embarcar. "Primeiro as eliminatórias, se correr bem, a ida depois à meia-final e depois estando numa final logo se vê, tudo pode acontecer", frisou ainda.Diogo Ribeiro chega, de resto, a este Mundial já com o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 garantido. "Tira um peso dos ombros, pois já não vamos competir com o nervosismo de querer fazer os mínimos para os Jogos Olímpicos, vamos sim lutar pela melhoria dos nossos tempos, e para fazermos o melhor", sublinhou ainda o nadador do Benfica, que vai competir em quatro provas, 50 Livres, 100 Livres, 50 Mariposa, 100 Mariposa, na sua estreia num Campeonato do Mundo sénior. "Desde pequeno que sonho com isto, sempre quis fazer parte da Seleção como sénior, sempre treinei para isso e agora posso ir e com tempos bastante competitivos. É um sonho e vou dar o meu melhor".Eis os oito nadadores e respetivas provas que vão competir no Mundial:Ana Pinho Rodrigues (Escola Desportiva Viana) 50 Livres, 50 Bruços, 100 Bruços.Camila Rodrigues Rebelo (Louzan Natação) 50 Costas, 100 Costas, 200 Costas.Diana Margarida Durães (Benfica) 1500 LivresTamila Hryhorivna Holub (SC Braga) 800 Livres, 1500 Livres.Diogo Matos Ribeiro (Benfica) 50 Livres, 100 Livres, 50 Mariposa, 100 Mariposa.Gabriel José Lopes (Louzan Natação) 100 Bruços, 200 Estilos, 4x100 Estilos.Miguel Duarte Nascimento (Benfica) 50 Livres, 50 Mariposa, 4x100 Estilos.João Nogueira Costa (Vitória SC) 50 Costas, 100 Costas, 200 Costas, 4x100 Estilos.