Diogo Ribeiro lembra "trabalho do último ano" após grave acidente: «É simplesmente fantástico»

Diogo Ribeiro era naturalmente um homem feliz após dar a Portugal a primeira medalha de sempre nuns Mundiais de natação. Ainda a digerir o feito alcançado, o jovem luso, de 18 anos, assume-se "muito emocionado", especialmente por este feito ser a recompensa pelo trabalho do último ano."Estou muito emocionado neste momento, por causa de todo o trabalho que eu e a minha equipa tivemos no último ano. É simplesmente fantástico. Provavelmente sabem, tive um acidente de moto. Por isso, chegar aqui e conseguir uma medalha, não consigo explicar. É a primeira medalha [para Portugal]. É muito importante para nós. Não estava à espera, de todo. Mas estou super feliz e agora quero apenas desfrutar com a equipa", disse o português, citado pelo meios de comunicação dos Mundiais de natação.