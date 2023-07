Diogo Ribeiro falha acesso à final dos 50 metros livres no Mundial

Diogo Ribeiro não conseguiu esta sexta-feira apurar-se para a final dos 50 metros livres no Mundial de natação, que está a ter lugar no Japão.O nadador do Benfica, que conquistou uma inédita medalha de prata nos 50 metros mariposa, foi 13.º na meia-final, tendo nadado a distância em 22,03 segundos.Diogo é o recordista nacional dos 50 livres, com 21,87 segundos, um tempo fixado em março desde ano, no Funchal.