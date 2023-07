Diogo Ribeiro falha final dos 100 metros livres no Mundial

Diogo Ribeiro não conseguiu apurar-se esta quarta-feira para a final dos 100 metros livres no Mundial, que decorre em Fukuoka, no Japão.O jovem nadador português, que na segunda-feira conquistou a medalha de prata nos 50 metros mariposa, nadou a meia-final em 48,13 segundos, acabando em quarto na sua série, 10.º no cômputo das duas meias-finais. O último atleta apurado para a final percorreu a distância em 48,06 segundos.Recorde-se que o nadador do Benfica é recordista nacional da distância, com 47,98.